Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La famiglia di(una parte, perlomeno) non ha apprezzato loche Rai1 ha dedicato al celebre cantautore con UnaDa, lo show del sabato sera condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Andrea Barbacane,del cantautore e figlio di Albarita, non ha usato mezzi termini e ha stroncato la trasmissione dalle pagine del settimanale "Chi"."È stato reso un servizio pessimo da cantanti come Ruggeri, Morgan, Arisa, chefatto morire zioper la seconda volta. Mi stupisce che Mogol fosse presente e li abbia ringraziati. Rispetto a Dieci ragazze cantata da Ruggeri sono molto meglio le canzoni dello Zecchino d’Oro", ha detto al giornalista Valerio Palmieri.Ildilodi Unada: "L'fatto morire due volte" pubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2019 11:21.

GPasqui : Il nipote di Lucio Battisti contro lo speciale di Una Storia da Cantare: 'L'hanno fatto morire due volte' @tvblogit - zazoomnews : Il nipote di Lucio Battisti: Lo speciale della Rai? Hanno fatto morire mio zio due volte - - #nipote #Lucio… - zazoomblog : Il nipote di Lucio Battisti: Lo speciale della Rai? Hanno fatto morire mio zio due volte - - #nipote #Lucio… -