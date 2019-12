I cassintegrati dell' Ilva e l' arrivo di Gattuso al Napoli

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alla fine bisogna votare, non per le elezioni del Papeete, ma per il giudizio del parlamento sul famoso Mes. Composto ed efficace, come ormai da mesi, Giuseppe Conte ha illustrato a entrambe le aule parlamentari le ragioni'Italia a favore del Mes, la primae quali già sarebbe stata sufficie

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - marielSiviglia : RT @Ste_Mazzu: Se il Pd dei conti in rosso, dipendenti cassintegrati, chiusura dell'Unità ecc. avesse seguito l'esempio di imprenditori più… -