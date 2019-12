Giovane donna abita vicino ad una signora che vive sola | quando entra nella sua casa

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una, mamma di tre bambini, Lucy Ashen , di 39 anniva accanto ad unacheva da. Lamamma più vote aveva provato a chiacchierare con quellache era semprema questa non le dava alcuna confidenza. Un giorno Lucy, con una scusa è riuscita adre indellae ha trovato una situazione di estremo degrado. Laera completamente sporca e non c’era nulla da mangiare. E’ la stessa Lucy che ha raccontato ciò che ha vistondo in quella: “Ho vissuto a Fulham per tutta la vita, nello stesso stabile, con una vicina diun po’ problematica……dain un appartamento di una stanza e ha qualche disturbo mentale. Per motivi di privacy , non mi è permesso scrivere il suo nome, quindi la chiamerò “My Lady”. E poi prosegue: “ Fino a dieci giorni fa, questava in uno stato di ...

myrtamerlino : #SannaMarin è donna, 34enne, figlia di due mamme e nuova premier della #Finlandia, la più giovane al mondo in quest… - matteorenzi : L’elezione di Marta Cartabia alla Presidenza della Corte Costituzionale è un segnale bellissimo. Una donna, giovane… - CarloCalenda : Però hai la Meloni. Donna e giovane. Ps Trovo talmente idiote queste generalizzazioni. L’idea che se hai 32 anni e… -