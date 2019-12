Ghost of Tsushima ai The Game Awards: il trailer sarà il più lungo dell'intero show, parola di Geoff Keighley (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Durante la notte tra giovedì e venerdì, a Los Angeles inizieranno i The Game Awards. Ieri, come parte dell'ultimo capitolo di State of Play, abbiamo potuto dare uno sguardo veloce al nuovo trailer di Ghost of Tsushima, che verrà mostrato per intero ai The Game Awards. Il titolo samurai di Sucker Punch è l'ultimo grande gioco di Sony pubblicato in esclusiva per PlayStation 4 dopo The Last of Us Part 2.Su Twitter, Geoff Keighley, moderatore dell'evento, ha rivelato in anticipo che il trailer di Ghost of Tsushima sarà il più lungo dell'intero show. Già l'anno scorso l'editore Sony Interactive Entertainment aveva pubblicato un lungo trailer di Death Stranding. Secondo Geoff Keighley, gli spettatori possono aspettarsi una presentazione speciale per il nuovo video.I The Game Awards andranno in onda venerdì 13 dicembre alle ore 2:30 del mattino, ora italiana. Rimanete sintonizzati con noi per ...

