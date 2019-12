Gattuso non cambia le carte in tavola | Callejon e Mertens andranno via dal Napoli

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)nonlein: il destino diè segnato. LascerannoAntonio Giordano, penna piuttosto conosciuta nell’ambiente partenopeo, ha fatto il punto su come cambieranno le cose dal punto di vista del mercato con l’arrivo di. Sull’edizione online de Il Corriere dello Sport, ha specificato cherestano nella lista dei partenti. O con un’offerta subito, o in scadenza a giugno. Ma ADL e Giuntoli preferirebbero non lasciarseli sfuggire a zero. Sarebbe una sconfitta importante per i due dirigenti partenopei. Ciò che è sicuro, comunque, è che lo spagnolo ed il belga hanno un futuro lontano da. Indipendentemente da Ringhio Star. L'articolononleinvia dalCalciomercato

sscnapoli : ?? #Gattuso “Non ho paura di nulla. Ho la consapevolezza di poter lavorare con persone molto preparate. Spero di far… - capuanogio : #Gattuso: “Non fate i paragoni perché #Ancelotti ha vinto tutto. Io ho 41 anni e sono giovane, spero di fare il die… - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? #Gattuso: “#Ibrahimovic? Non è il momento di parlare di nuovi. L’obiettivo è la zona… -