Daspo ultras granata | colpiti ' Hooligans Torino' 75 notifiche | 71 membri denunciati

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)gli. Le forze dell'ordine hanno notificato ben 75 ordini di, mentre 71sono stati

Frankf1842 : RT @TgLa7: #TorinoHooligans: daspo per 75 ultrà. Denunciati anche 40 tifosi di Napoli e Inter - GabettoMazzola : RT @Mussmauer: 75, settantacinque, DASPO per gli ultras del TORO appartenenti al gruppo Torino Hooligans. La repressione vince, essere Ultr… - infoitsport : Daspo per 115 ultras: colpito tutto il gruppo dei Torino Hooligans, altri 40 provvedimenti tra tifosi di… -