Daria Colombo | Le Sardine ci somigliano | ma serve più visibilità alle donne

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Conto sul fatto che in futuro, anche tra le, sia data più visibilità”.risponde da Milano, nella pausa di un convegno dedicato alla differenza di linguaggio e alla cultura di genere al quale sta partecipando come delegataPari opportunità di genere del Comune di Milano. La notizia dell’elezione di Marta Cartabia al vertice della Corte Costituzionale è stata appena diffusa e la giornalista e scrittrice, non nasconde la contentezza. “Tra la nomina della premier finlandese e l’elezione di Marta Cartabia ai vertici della Corte costituzionale sono giorni bellissimi. Certo, in Italia sul fronte della parità di genere c’è ancora moltissima strada da fare - tiene a precisare - ma quello di oggi è un segnale incoraggiante, che fa ben sperare”. La stessa speranza che ...

