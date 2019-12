Arriva il bonus latte artificiale per le neo-mamme | cos’è e a quanto ammonta

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un emendamento alla manovra, approvato in commissione Bilancio al Senato, prevede l'introduzione del. Si tratta di una misura che prevede un sostegno economico che puòre fino a 400 euro l'anno da erogare per le neo-(fino al sesto mese di vita del neonato) che non possono allattare.

sulsitodisimone : Manovra, arriva il bonus asili nido - fisco24_info : Manovra, arriva il bonus asili nido : Emendamento al ddl bilancio: 3.000 euro a famiglia con Isee inferiore a 25.00… - zazoomblog : Latte artificiale arriva il bonus: come funziona e a chi spetta - #Latte #artificiale #arriva #bonus: -