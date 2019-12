Sparatoria a Jersey City in un negozio | “Diversi morti | uccisi due sospettati”

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unasi è verificata oggi in un, a pochi passi da New York: la stampa locale parla di diversi, tra cui un poliziotto.anche due sospettati, un uomo e una donna, che avrebbero aperto per primi il fuoco. Caccia ad un terzo complice che sarebbe riuscito a fuggire.

Agenzia_Ansa : Sparatoria a #JerseyCity, vicino #NewYork diversi feriti e una vittima. E' caccia a un uomo e una donna che avrebbe… - SkyTG24 : Sparatoria in New Jersey, un morto e diversi feriti - RaiNews : La sparatoria ancora in corso #Jersey -