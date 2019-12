Roma | consiglieri M5s divisi sull’inceneritore Pd | “Parlavano di aumento della

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Inceneritore sì o no? E sul biogas da compostaggio, quale posizione assumere? Virginia Raggi e la sua maggioranza si trovano di fronte a una scelta decisiva sul fronte dell’emergenza rifiuti a, una decisione ormai non più rinviabile. Si è svolta ieri sera la prima riunione di maggioranza in Campidoglio sul piano industrialesocietà capitolina Ama – anticipato da IlFattoQuotidiano.it – che prevede, fra le altre cose, la realizzazione di un termovalorizzatore in città. Ovvero quello che finora è stato un tabù per il M5s, che sui “rifiuti zero” e sulla lotta a inceneritori e discariche ha costruito partepropria proposta politica. Ora, dopo tre anni e mezzo in cui si sono succeduti due assessori – Raggi, con il suo interim, è la terza – e ben sette amministratori di Ama, a proporre la soluzione più contestata è un uomo nato nel movimento, il lodigiano Stefano Zaghis, ...

