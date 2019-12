“Lo faccio e non me ne vergogno” Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio 5 | la ‘confessione’

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Come ogni annosi ferma per le festività natalizie e i suoi tre programmi si prenderanno qualche giorno di pausa. La pausa servirà a ricaricare le batterie per poi affrontare il 2020 con maggior determinazione. A svelare in esclusiva le date delle ultime puntate delle sue trasmissioni è stato ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Le è stato chiesto innanzitutto a Barbarella cosa farà a Natale ed ha confessato che lo trascorrerà in famiglia, in compagnia dei suoi figli e dei suoi fratelli. Nonostante i risultati ottenuti da lei in termini di ascolti siano straordinari, Mediaset deve necessariamente rispettare il periodo di Natale e dovrà fare a meno del suo prezioso contributo per un po’ di tempo. Per quanto riguarda ‘Domenica Live’ l’ultima puntata è fissata per domenica 15 dicembre. Il giorno successivo, ovvero il 16 dicembre, ‘Live – Non è la’ concluderà il suo 2019. (Continua ...

