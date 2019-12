Le giacche in montone | i modelli della moda uomo autunno-inverno 2019 2020

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tra i capi più desiderati/20 si annoverano senza dubbi leino shearling, ovvero quelli realizzati in pelle scamosciata con all;interno una fodera di pelliccia più o meno rasata. Caldi come bozzoli, ma super resistenti, erano un pezzo imprescindibile nelle divise dei piloti degli anni Quaranta, per diventare un;icona addosso ad attori dall;appeal ruvido e carismatico come Marlon Brando e James Dean prima, e Tom Cruise e Sylvester Stallone poi. Per qualche stagione, come spesso accade nei corsi e ricorsi delle tendenze, ilè finito nel dimenticatoio scalzato dai materiali più tecnici di piumini e simili, per poi tornare rinvigorito nei guardaroba maschile con incursioni anche in quello femminile, tanto da poterlo annoverare senza indugi tra i cosiddetti nuovi classici. Sulle passerelle ...