Emma Stone sposa Dave McCary

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Premio Oscar con La La Land,sposerà, regista e sceneggiatore di Saturday Night Live. Dopo due anni d'amore,si è proposto all'attrice di Zombieland, come pubblicamente rivelato su Instagram.e lasono sorridenti, nello scatto social presto diventato virale, con il brillocco sull'anulare diin primissimo piano.Nel passato della, da poco tornata al cinema con Zombieland 2, una lunga storia d'amore con Andrew Garfield, al suo fianco in The Amazing Spider-Man.10 dicembre 2019 09:08.

Teresa_Campillo : Emma Stone + Louis Vuitton + Casa Malaparte = ?????? - snidgetpatronus : Sono stata blessata da una mega immagine di Emma Stone all'aeroporto - onymousdone69 : RT @bigalscelebs2: Emma Stone -