Daniel Sharman | età | vita privata e carriera di ‘Lorenzo il Magnifico’

(Di martedì 10 dicembre 2019) In questi giorni in tutto il mondo lo stiamo ammirando come protagonista nei panni di Lorenzo il Magnifico, il più famoso della famiglia che ha rivoluzionato la storia di Firenze, creando il senso della parola mecenate., 1 metto e 87 centimetri di altezza, nasce ad Hackney, in Inghilterra, il 25 aprile 1986. Per quanto riguarda il percorso scolastico frequenta la Mill Hill School e la Arts Educational School, entrambe situate nella città natale. Dal 2004 al 2007, invece, ottiene il diploma in recitazione studiando alla London Academy of Music and Dramatic Art. Laattoriale inizia molto presto. Infatti, all’età di 9 anni entra a fare parte della Royal Shakespeare Company, con la quale recita in due produzioni, ovvero The Park e Macbeth. La prima apparizione sul grande schermo, invece, avviene nel 2010 grazie al film indipendente The Last Days of Edgar Harding. ...

