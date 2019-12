Chiedevano interessi usurari alla vittima | arrestati due fratelli

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Il fatto è successo nell'agrigentino, i due, già noti alle forze dell'ordine, avevano riscosso 80mila euro a fronte dei 25mila prestati ad un imprenditore, dietro gravi minacceancora denaro Avevano concesso un prestito da 25.000 euro ad un imprenditore edile che aveva chiesto il loro aiuto ma poi sulla somma hanno applicato. Il fatto è successo a Canicattì, in provincia di Agrigento e ha come protagonisti duedel luogo, Antonio e Giuseppe Maira, rispettivamente di 69 e 63 anni che sono stati. I due hanno approfittato delle condizioni di bisogno di un uomo per arricchirsi indebitamente. Si tratta di due volti già noti alle forze dell’ordine per via di altre vicende giudiziarie che li hanno interessati in precedenza. Antonio Maira, risulta già condannato quale appartenentecriminalità organizzata. ...

anninavigneto : @lauranapo @Brasviz1 pensa a quei poveri disgraziati che chiedevano un mutuo o un finanziamento e pagavano il 24% d… -