Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilinsorge contro la presunta partecipazione dicome valletta al prossimo Festival di. La motivazione: lasarebbe un modello sbagliato da offrire all’interno di un programma rivolto a un così vasto pubblico e invita pertanto la Rai a trovare delle valide alternative. Ora, io non impazzisco per, ma – così, a memoria – non mi pare proprio che Valeria Marini, tra un bacio stellare e l’altro, abbia mai scritto un saggio di economia politica, né che Elisabetta Canalis abbia inventato la cura per l’Alzheimer. E sempre così, a naso, non ricordo che Belen Rodriguez abbia mai ricevuto il premio Montessori 2011, anno in cui ha orgogliosamente calcato il palco dell’Ariston. Tornando poi indietro nel tempo, non ricordo nemmeno che la signora Edwige Fenech fosse particolarmente famosa per i suoi documentari sulla Seconda Guerra ...

HuffPostItalia : Giancarlo Magalli: 'Chiara Ferragni guadagna miliardi e non sa fare niente” - vogue_italia : Onde e capelli mossi: ecco come ricreare gli hairstyle di Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni a casa… - TutteLeNotizie : Chiara Ferragni a Sanremo? Il Codacons si mette di traverso e scorda le vallette precedenti -