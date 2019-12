Ascolti Barbara D’Urso | crolla Live Non è la D’Urso | doppiato da Rai1

lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)D’Urso: glidiNon è la D’Urso doppiata da I Medici 3 suContinua il crollo degliperD’Urso. La serata di lunedì 9 dicembre ha consegnato lo scettro a I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia. Su, infatti, è andata in onda l’ultima puntata e sono stati ben 3.819.000, pari al 17,5% di share, i telespettatori che hanno assistito all’epilogo della saga. Caduta libera (e non il programma di Gerry Scotti!) perD’Urso: glidiNon è la D’Urso si sono fermati al 12,9% di share, pari a 2.045.000 telespettatori netti. La padrona di casa del pomeriggio di Canale 5 non è riuscita a portare in puntata uno scandalo o una notizia choc esclusiva. Ha ospitato Patty Pravo aNon è la D’Urso che ha parlato delle droghe, l’esperienza in carcere, e della nonna morta ...

fanpage : #IMedici non hanno rivali agli ascolti tv, Barbara D'Urso è in caduta libera - KontroKulturaa : Ascolti tv 9 dicembre: Barbara D'Urso crolla, nuovo calo di Live contro i Medici. Conto alla Rovescia in picchiata - - timosuarez1 : Una cosa è certa, Barbara D'urso non sa più cosa fare in TV. Fate attenzione quando venite chiamati o chiamate dall… -