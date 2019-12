Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SULLA DIRAMAZIOENSUD CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO MENTRE SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONERIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE CODE SUL VIA LAURENTINA, TRA LE VIE PONTINA E DEI CASTELLINI CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO E PIU’ AVANTI, TRA CASTELNO E LA PONTINA TUTTO IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

