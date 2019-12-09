Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO MENTRE SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma RIPERCUSSIONI ANCHE SULLE STRADE LIMITROFE CODE SUL VIA LAURENTINA, TRA LE VIE PONTINA E DEI CASTELLI RomaNI CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO E PIU’ AVANTI, TRA CASTEL RomaNO E LA PONTINA TUTTO IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, INCOLONNAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, DISAGI PER INCOLONNAMENTI DI 9+000 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE GRAVE PROSEGUENDO SULLA A1 Roma NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 00: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI BUONASERA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER KM 5+000 PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA NELLA DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE ALTRI RALLEMNTAMENTI DA CASAL MONASTERO A SVINCOLO A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO NON SONO PRESENTI CRITICITA’ SULLA SP 78 FALISCA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRMBE LE DIREZIONI TRA FALERIA E PIAN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SULLA VIABILITA’ LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO L’UNICA CRITICITA’ LA TROVIAMO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE CON CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO CON LA SP4 SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA CERVETERI A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI A Roma IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO ...
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