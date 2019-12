Trascinata per i capelli | presa a sprangate e derubata | incubo per la 24enne

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Federico Garau L'auto rubata è stata rinvenuta a breve distanza dalla zona del furto: all'interno evidenti tracce di sangue e siringhe abbandonate sui tappetini: il responsabile potrebbe essere un pregiudicato albanese È stata aggredita con brutale violenza a Sedriano (Milano) mentre faceva ritorno alla propria abitazione, tirata fuori dall'automobile e colpita con una spranga dal rapinatore, poi fuggito a bordo del veicolo appena sottratto. Vittima della terribile esperienza, come riportato dalla stampa locale, una ragazza di 24 anni, che ha avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo il pesante colpo ricevuto all'altezza dello stomaco. L'episodio della rapina si è verificato durante la notte tra il 29 ed il 30 di novembre, intorno alle 4, quando la vittima, al volante della propria vettura, stava ritornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia ...

verderameblu : Mia madre mi ha trascinata in un centro commerciale per comprare i regali di natale e avrei preferito che mi rompes… - Marco54100802 : @clubdelletroie1 Bellissimo l'ho fatto tante volte!!! Prima scopata come una cagna, poi presa per i capelli, trasci… - Fff_James1 : RT @LaStampa: L’Imoco, trascinata da Paola Egonu, ha battuto 3-1 in Cina l’Eczacibasi VitrA Istanbul. -