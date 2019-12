Tony Colombo non perde il vizio | durante lo show arrivano i carabinieri e si dà alla fuga

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Ancora un concerto ad alta tensione per il neomelodico del momento.continua a far parlare di sé – non proprio in positivo – sia sul palco che giù. E così, ad appena un mese di distanza dall’esibizione non autorizzata andata in scenaPignasecca di Napoli, il copione ha rischiato di ripetersi. È successo ieri sera nel comune di Castellammare di Stabia, dove lodell’artista palermitano è stato interrotto dall’improvviso arrivo dei. I militari della locale Compagnia sono intervenuti al rione Cmi proprio mentre era in corso l’ultimo concerto di. Il neomelodico aveva già cantato alcune canzoni – pare che l’esibizione si stesse tenendo per conto di un’associazione della zona – quando i, forse avvertititi da alcuni residenti, si sono presentati sul ...

