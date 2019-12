Prescrizione | Fico | “Esigenza giustizia e tempi veloci dei processi vanno coniugati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Laddove lainterviene spesso o più spesso quando c’è chi ha i mezzi per pagarsi gli avvocati migliori, e quindi arrivare con cavilli alla, non è. E allo stesso tempo non èse per un processo dobbiamo aspettare troppo tempo. Le due coseconiugate”. Così il presidente della Camera Robertorispondendo alle domande dei cronisti durante lo scambio di auguri con l’associazione Stampa parlamentare. “Spero che su questo il Parlamento faccia la sua strada”, ha concluso. Video YouTube/ Camera dei Deputati L'articolo: “Esigenzadei. Spero che il parlamento faccia la sua strada” proviene da Il Fatto Quotidiano.

