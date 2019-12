Nuova edizione di Gardaland Magic Winter | un albero di Natale interamente realizzato con

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ha avuto ufficialmente inizio ladi, l’evento che permette agli Ospiti di vivere la magia delsenza rinunciare all’adrenalina e al divertimento delle attrazioni del Parco durante il periodo invernale. “Dopo una stagione decisamente positiva, si è aperto oggi l’ultimo evento dell’anno, un momento divenuto ormai tradizionale giunto alla sua 18ma” racconta Luca Marigo, Sales and Marketing Director“Per deliziare i nostri ospiti, in attesa dell’apertura di LEGOLAND® Water Park, grande novità del 2020, presso il foyer diTheatre è stato allestito un grandedicon mattoncini LEGO®, alto ben 4 metri.” Per allestire l’sono stati chiamati alcuni bambini che – dopo essersi divertiti a costruire con i mattoncini LEGO speciali addobbi natalizi – tra i quali ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista imperdibile a @comunardo -#Mes -#cosa accadde con il #bailin -la nuova edizio… - matteorenzi : La risposta a questi giorni è scommettere sulla nuova generazione. Dal 26 al 29 agosto seconda edizione di… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 apre il suo Ranch e presenta la nuova edizione de #La100KmDeiCampioni #SkyMotori #MotoGP -