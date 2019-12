Mes | Di Maio | «Non firmo finché l’Italia non è sicura»

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri Luigi Dinon indietreggia nella battaglia all’interno del governo giallorosso sul Mes: «Gli italiani già non si meritavano un’estate al cardiopalma col governo fatto cadere da Salvini e la Lega ad agosto. Sul Mes nonnulla fino a che non sono certo che l’Italia èal 200%. «Prima dell’Eurogruppo e dell’Eurosummit di gennaio il parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo arrivati.il pacchetto non è chiuso, non mette i soldi degli italiani in banca», ha aggiunto il capo politico del M5S che ha voluto mandare un messaggio anche a Salvini. «Il Movimento 5 Stelle in tutti questi anni è stato l’unico a lanciare sempre l’allarme sul Mes. Su questo tema non posso accettare lezioni dalla Lega, perché la negoziazione sul Mes è nata sotto il governo Lega-Berlusconi», ha incalzato Di ...

