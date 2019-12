Il fascismo non può tornare | l' orrore sì

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In un racconto di Clive Barker - l’autore, tra l’altro, di “Hellraiser” - a Londra si corre una gara podistica di beneficenza che in realtà è una sfida con l’Inferno. Se il Diavolo vincerà, attraverso uno dei suoi famigli - demoni minori - che partecipano alla corsa, sarà la fine del mondo come lo conosciamo. Altrimenti, la democrazia continuerà, per un altro secolo almeno. Alla fine la democrazia trionfa, quasi per caso, grazie a un oscuro podista che riesce a tagliare per primo il traguardo, nonostante i trucchi diabolici che invece hanno già escluso dalla corsa i concorrenti più forti.Barker scrisse il racconto “Hell’s Event” (La sfida dell’Inferno) nel 1984, in piena epoca Thatcher, il cui governo veniva paragonato da alcuni all’anticamera del. Non a caso, un ...

