Gwyneth Paltrow si regala un vibratore

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sofia Lombardi È tempo di Natale esi fa immortalare mentre, impacchettando i doni, si dedica un regalo davvero singolare: unÈ unaaffascinante e sensuale, quella che appare in una clip pubblicitaria pubblicata sul suo profilo Instagram: l'attrice appare impegnata a realizzare i preparativi per le feste di Natale. Tra una prelibatezza da cucinare e una serie di pacchi da incartare, la star si dedica del tempo personale per sorseggiare qualche cocktail, mentre si prepara per i festeggiamenti. Ma non dimentica di realizzare doni speciali, non solo per gli amici ma anche per se stessa: come mostrano le immagini,fa infatti scivolare unnella calza appesa al caminetto. Per poi ripensarci all'ultimo secondo, recuperando l'oggetto e sparendo con un sorriso complice sulle labbra. Visualizza questo post su ...

