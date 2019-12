Fondo salva-Stati | già nel nome c’è un errore logico

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le fallacie sono argomenti apparentemente persuasivi, ma in realtà erronei. Aristotele ne propose una classificazione e il loro studio divenne un classico delle scuole di retorica. Oggi se ne occupano, in particolare, tutte le discipline connesse allo studio pragmatico della lingua. La comprensione delle fallacie – utile per riconoscerne l’impiego e disinnescarne i cascami manipolatori – costituisce parte integrante di alcuni corsi universitari di Scienze della formazione; ma dovrebbe essere prescritta come contenuto d’esame alla facoltà di Giurisprudenza e inserita nei programmi delle scuole superiori. Il che non è; e infatti ne paghiamo lo scotto. Quantomeno se pensiamo alla frequenza con cui questi trucchetti, efficaci quanto insidiosi, ci ingannano. Un tipico esempio di fallacia argomentativa è quello che va sotto ildi “asserzione presupposta” ovvero di “questione ...

