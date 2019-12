Fia Prize Giving 2019 | i premi | Hamilton mattatore | è di Verstappen il miglior sorpasso

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Louvre, Fia: idell’anno.grande protagonista della serata (e apre alla Ferrari), diildell’anno. Al Louvre si è svolta la cerimonia del Fia, il gran gala di fine anno che incorona i piloti che corrono nelle diverse competizioni del mondo delle quattro ore. Fonte foto: https://www.facebook.com/fia Fia, tutti iVengonoati ii piloti di tutte le categorie e quest’anno sono liti sul podio campioni del calibro di Alonso,e Max. Campioni Gran Turismo Ad inaugurare la serata sono stati i campioni Gran Turismo Tomoaki Yamanaka, Rayan Derrouiche e Igor Fraga (Manufacturers’ series), Hizal Mikail (Nations Cup). Campioni mondiali di Kart Sul palco anche i campioni mondiali di Kart Lorenzo Travisanutto (OK), Thomas Ten ...

SkySportF1 : ?? Hamilton torna a parlare ?? del possibile futuro in Ferrari ? - iamthemoi : RT @SkySportF1: ?? Hamilton torna a parlare ?? del possibile futuro in Ferrari ? - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? Hamilton torna a parlare ?? del possibile futuro in Ferrari ? -