CorSport | Ancelotti non si dimette De Laurentiis si guarda intorno ma spera nella svolta

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Carlosa di essere accerchiato, scrive il Corriere dello Sport. Sa che il Napoli si standoalla ricerca di un suo sostituto. All’allenatore “Non sfuggono certe dinamiche né l’eco di contatti che appartengono alle regole del gioco” Eppurenon intendersi, e non per l’aspetto economico del contratto, ma per “la dignità personale di un uomo che ha vinto tutto e ovunque e che sente di avere il polso della situazione di uno spogliatoio ‘nel quale non ci sono spaccature’”. Ma ha anche la consapevolezza di poter ancora incidere, modificare il trend e persino qualificarsi nel girone. Il club, tuttavia, continua arsiper non farsi trovare impreparato. “Aurelio Deun suo legittimo giro di telefonate lo ha fatto, ha avuto modo di scambiare due battute con Allegri, che vuole concedersi questo anno di vacanze sino a giugno, poi di ...

