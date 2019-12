Cecilia Rodriguez fa un importante annuncio con Ignazio | “Sono emozionata”

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Moser sorprende. Lei: “Non vedevo l’ora!”Moser hanno annunciato ai loro fedeli sostenitori che breve lasceranno l’Italia. La coppia, infatti, volerà per la prima volta in Argentina, la patria in cui la sorella minore di Belenè nata e cresciuta. Un viaggio che all’apparenza potrebbe sembrare come tanti, ma così non è.Moser ha sorpreso la sua compagna, accettando il suo invito a visitare il paese in cui è nata. Un passoper la coppia, un passo chenon vedeva l’ora di poter fare. Non vedo l’ora di portarti nei posti in cui sono nata e cresciuta, le mie radici. Sono emozionata, aspettavo questo momento non so da quanto tempo! ha dichiarato, contenta che il giovane Moser abbia finalmente deciso di realizzare questo suo desiderio. ...

QuotidianPost : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più belle uscite da un reality, la loro storia nata nell'ed… - KontroKulturaa : Il nobile gesto di Belen e Cecilia Rodriguez, ecco i dettagli - - Roseinfiore : RT @tweetnewsit: Belén Rodriguez e Cecilia Rodriguez hanno partecipato al progetto Sisters Market vendendo i loro abiti e accessori per com… -