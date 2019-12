Caterina Collovati | “Diletta Leotta? Io non sono una “rosicona” Utilizza la sua fisicità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019), moglie dell’ex calciatore Fulvio, ha commentato lo stile di Dilettarispondendo a una dichiarazione fatta dalla giornalista di Dazn al Sun: “‘Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi’. “Io dico che se una giornalista va allo stadio così agghindata preferisce essere guardata piuttosto che ascoltata“, aveva ribattuto. Che ora torna sull’argomento in una lettera aperta scritta a Calciomercato.com. Laaveva infatti fatto notare una gaffe della Lotta sul palco del Gran Galà del Calcio: “Alla bella Diletta non importa prepararsi, quel che conta son le forme, quelle si, preparate ad hoc. In quello è la numero uno”. A quel punto un giornalista del sito calciomercato.com ha risposto alladandole della “rosicona” e ora arriva la replica: “Gentile direttore, ti sarei grata se mi ...

