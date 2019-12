Settimana Ventura | Simona fa una gaffe con un ragazzo de Il Collegio

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)commette unacon unde IlE’ andata in onda oggi, domenica 8 dicembre 2019, una nuova puntata di, con la conduzione di, sempre a mezzogiorno su Rai2, che tra gli ospiti ha avuto Patrizia Pellegrino, Gigi D’Alessio (in collegamento) e alcuni ragazzi e un professore de Il. E proprio con George Ciupilan de Ilha commesso una piccolain diretta. Parlando dello Zecchino d’oro, terminato ieri sera, ha chiesto un commento sia a lui che agli altri ragazzi de Il. “E’ un bel programma…” si è limitato ad asserire Ciupilan, lasciando intendere di non essere un appassionato telespettatore dello Zecchino. “Quale canzone ti è piaciuta di più?” gli ha poi chiesto. E la risposta delè stata ...

LinkaTv : E' iniziato Settimana Ventura su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - Patripelle17 : A tra poco con noi @Simo_Ventura con la trasmissione LA SETTIMANA VENTURA SU RAI 2 @ Rome, Italy -