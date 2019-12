Pandev a fine primo tempo | «Il gol? Bello | ma spero porti i 3 punti»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)commenta la partita col Lecce a: «Il? Uno dei più belli della carriera, vogliamo i tre» Al termine deldella gara col Lecce, l’attaccante del Genoa Goranè intervenuto ai microfoni di Dazn: «Il? Prima me ne sono mangiato unfacile, meno male che l’abbiamo sbloccata e abbiamo fatto il secondo. Dobbiamo continuare così come vuole il mister, la partita è troppo importante. Questoche ho fatto è uno dei più belli della carriera, mai tre». Leggi su Calcionews24.com

