Nuoto | beffa d’argento per la staffetta mista femminile! La Polonia piazza la sorpresa

(Di domenica 8 dicembre 2019) 7 centesimi. Solamente 7 centesimi dividono l’Italia dalla medaglia d’oro nella4×50ai Campionati Europei diin vasca corta 2019 di Glasgow. Le nostre portacolori, Silvia Scalia, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Elena Di Liddo, sfiorano davvero l’impresa, subendo unaclamorosa per un vero e proprio soffio da parte dellache, prima della gara, non era certo additata come una delle compagini favorite. Le azzurre pagano qualche imprecisione nei cambi al termine di quattro prove assolutamente di livello ma, ad ogni modo, conquistano la medaglia numero 20 della nostra spedizione scozzese. Silvia Scalia parte bene con il dorso e chiude assieme alle migliori con il parziale di 26.60, passando il testimone a Benedetta Pilato. La giovanissima ranista mette il turno e vola al cambio in prima posizione con il tempo di 55.78 con 6 ...

