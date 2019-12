LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Quadarella OROO!!! Miressi-Di Liddo d’ARGENTO e

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 19.35: Come da pronostico, il russo Kolesnikov si impone in 22″75, a precedere il tedesco Diener (23″07) e l’irlandese Ryan (23″12). 19.30: A breve la finale dei 50 dorso uomini, anche in questo caso priva di azzurri in vasca. 19.24: E’ il momento della premiazione dei 100 misti uomini qui a Glasgow. 19.20: Pronostici rispettati, con la vittoria della russa Kameneva (23″56) a precedere Henique (23″66) e la danese Pernille Blume (23″73). 1 4 RUS KAMENEVA Maria (27 MAY 1999) 0.63 23.56 921 2 2 FRA HENIQUE Melanie (22 DEC 1992) 0.58 23.66 0.10 910 3 3 DEN BLUME Pernille (14 MAY 1994) 0.63 23.73 0.17 902 19.17: Via alla finale dei 50 stile libero donne senza italiane ...

