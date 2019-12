GUENDALINA TAVASSI E FILIPPO NARDI IN SANDY E DANNY ZUKO Grease | ex GF in parrucca!

ilsussidiario

(Di domenica 8 dicembre 2019)pronti ad esibirsi a Domenica Live: entrambi in parrucca fanno sorridere la conduttrice Barbara d'Urso.

domenicalive : Gli ultimi vip in sfida per il torneo di Domenica Alive sono Filippo Nardi e Guendalina Tavassi che si esibiscono s… - bdu_tv : RT @domenicalive: Gli ultimi vip in sfida per il torneo di Domenica Alive sono Filippo Nardi e Guendalina Tavassi che si esibiscono sulle n… - prestia_fabio : RT @domenicalive: Filippo Nardi e Guendalina Tavassi come Sandy e Danny di Grease nella #cabinagold di #DomenicaLive! -