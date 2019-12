calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il pugno duro di mister, secondo lala decisione quasi definitiva Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione online de Ladello Sport, in un pezzo a cura di Mimmo Malfitano, sarebbe nell’aria una decisione fortissima. Carloaveva sostituito ieri il capitano del Napoli nel match contro l’Udinese, reputandolo non all’altezza della partita. E’ stato lo stesso tecnico di Reggiolo ad ammettere che forse Lorenzo accusa troppo il peso della fascia da capitano. All’interno della Rosea si legge che :” Il primo provvedimento dipotrebbe essere l’esclusione contro il Genk. È forte, infatti, la tentazione dell’allenatore di lasciarlo fuori in una partita che potrebbe determinare il futuro del Napoli in Champions League e, per certi aspetti, anche il suo. In rialzo c’è la quotazione di ...

- CalcioMercatoNA : #Gazzetta: arriva la punizione di #Ancelotti. #Insigne ora rischia grosso #Napoli