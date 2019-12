ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È morta larimasta coinvolta sabato mattina in uno scontro a Milano tra undell'Atm e unper la raccolta rifiuti dell'Amsa. Si chiamava Shirley Calangi, di origine filippina, 49 anni ed era finita in coma in seguito all'incidente stradale, in cui sono rimaste ferite altre undici persone. L’azienda trasporti Atm è intervenuta con un comunicato: “Nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore”. Come emerso in seguito ai successivi rilievi e raccogliendo testimonianze, a provocare il grave sinistro sarebbe stato l’autista del: Atm ha infatti confermato che “dalla ricostruzione della dinamica emerge che ilnon abbia rispettato la precedenza semaforica”.Atm "ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti ...

ilfogliettone : Filobus passa col rosso e centra un camion, muore una donna - - Babbaribba : ...veramente sconvolgente.....passa col rosso....e succede l'imponderabile.....e una donna muore Incidente tra fil… - pasdran : RT @tempoweb: Il #filobus passa col rosso, schianto tremendo. Il video choc dell'incidente di #Milano ?? -