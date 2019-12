Dinastia Inzaghi | la Lazio vola E il Benevento di Pippo domina in B

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) In campo(46 anni) ha fatto molto più di Simone (43). In panchina, per ora, le gerarchie si sono ribaltate anche se i fratelliquest’anno viaggiano su un percorso simmetrico: Simone, che cerca una piazza in Champions League sfruttando anche le impreviste difficoltà del Napoli, si ritrova a 5 punti dalla vetta e ha dato una ‘sculacciata’ alla Juventus, giusto per dimostrare che laterza non è ascrivibile a caso fortuito. Meno di 300 km a sud si muove. Ridiventato super anche in panchina, dopo qualche stagione un po’ troppo interlocutoria. Il suoè qualcosa in più della semplice capolista della serie B. E’ l’ammazzacampionato, anche grazie alla potenza economica del suo presidente, Oreste Vigorito, che gli ha messo a disposizione una rosa inarrivabile per la concorrenza: da Sau a Kragl, passando per Maggio, Coda, ...