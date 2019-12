Short track | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | Martina Valcepina ancora a podio | brava

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) La seconda giornata della quarta tappa didelconferma la striscia di podi azzurri in questa stagione. Questa volta èa conquistare il terzo posto nella finale dei 500 metri in una gara che ha visto la vittoria al fotofinish della solita canadese Kim Boutin davanti all’olandese Suzanne Schulting. Si tratta del terzostagionale per la valtellinese, tutti conquistati nella distanza più breve. I podi diventano quattro con quello ottenuto in staffetta a Nagoya (vittoria). Staffetta femminile che, invece, non riesce a replicare il risultato in Giappone. Una caduta (con susseguente cartellino giallo) ha messo fine alle speranze delle azzurre (Sighel, Mascitto,, Botter Gomez), che sono state eliminate nella semifinale vinta dalla Corea del Sud davanti agli Stati Uniti. Finale B, invece, per il quartetto maschile (Cassinelli, ...

zazoomnews : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata c… - OA_Sport : LIVE Sport invernali, DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata… - OutsidersportI : Inizio convincente per la Nazionale italiana di short track nella prima giornata della terza tappa stagionale di Co… -