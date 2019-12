Senegalese sfonda porta e aggredisce la ex moglie

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Federico Garau Terrorizzata, la 42enne è fuggita di casa ed ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, giunte in breve sul posto. Lo straniero, accusato di atti persecutori, è finito in manette È finito l'incubo di una donna italiana, costretta da anni a subire le angherie e le violenze commesse nei suoi confronti dal marito, uno straniero di nazionalità. Ascoltata dagli inquirenti in seguito all'ultimo episodio di aggressione, la vittima, una 42enne, ha raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da almeno 3 anni ed erano proseguiti anche dopo la separazione dal coniuge. Ad occuparsi del fermo gli agenti della questura di Torino, che durante la mattinata dello scorso lunedì 2 dicembre sono intervenuti in seguito alla richiesta d'aiuto della donna. Al telefono con gli operatori, quest'ultima aveva spiegato che il suo ex marito, completamente ubriaco, era ...