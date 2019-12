Nuoto | Europei 2019 | Federica Pellegrini | un argento “indolore” a Glasgow nei 200 sl

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Tollcross Swimming Center di(Gran Bretagna) non sorride a. L’azzurra, nella finale dei 200 stile libero, è stata sconfitta dal giovanissima britannica Freya Anderson che, con un ultimo 25 metri da paura, ha regolato la fuoriclasse di Spinea, favorita anche dal fatto che l’azzurra era coperta nella sua visuale dall’olandese Femke Heemskerk. Un decimo di secondo ha separatodal successo nei 200 sl, ma non ci sono drammi. Sì perché in questa prima parte dell’anno l’italiana ha gestito il suo fisico, in vista di quel che sarà da gennaio, quando il pensiero delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si farà serio. Niente si improvvisa nele quest’è “indolore” e, comunque, va ad arricchire un bottino di medaglie nelle rassegne continentali in corta che ammonta a 16 medaglie (7 ori, 3 argenti e 6 ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… - virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… -