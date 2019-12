optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Le liste deidel2009-2019 si stanno moltiplicando tra i vicoli della rete. Naturale, quando dicembre è ormai entrato nel vivo, e la fine dell'anno è sempre più vicina. Così come la conclusione di dieci anni incredibilmente fitti di uscite e di sorprese per il popolo geek. Anni in cui si sono alternate due intere generazioni, capaci di modulare il gaming tra Wii, WiiU, PlayStation 3 e Xboxx 360 prima, e Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One poi, per ora guardare al futuro rappresentato da PS5 e Xbox Scarlett, senza dimenticare l'ancora incognita Google Stadia, già in commercio ma accolta piuttosto tiepidamente dai consumatori. Pare allora naturale che pureabbia voluto lanciarsi in unadeidel. Il celebre sito di aggregazione nasce con l'intenzione di raccogliere tutte le recensioni di ogni ...

OptiMagazine : I migliori #videogiochi del decennio per media voto: la classifica di #Metacritic - GiocareOra : I 50 migliori videogiochi di Rockstar e Nintendo Top Metacritic dell'elenco dell'ultimo decennio… - delicius13_ : Quanto vorrei essere come Kenny che gli importa na sega della figa,perché è troppo concentrato su fare il ruestler… -