Guida Tv domenica 8 dicembre | i programmi di oggi

(Di sabato 7 dicembre 2019)Tv– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Pezzi Unici 1×07-08 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 19:40 Che Tempo Che farà + ore 21 Che Tempo Che Fa (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:25 La grande storia – Vittime e Carnefici Canale 5 ore 21:15 Oltre la soglia 1×05 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 The Nice Guys Italia 1 ore 21:10 Le Iene Show La7 ore 20:35 Non è l’Arena Tv8 ore 21:30 (App)untamento per Natale Nove ore 21:20 Porgi l’altra guancia Serie e Film in Tv– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:25 Pezzi Unici 1×07-08 1a Tv Canale 5 ore 21:15 Oltre La soglia 1×05 1a Tv TopCrime ore 21:10 The Closer 4×14-15 Italia 2 ore 21:30 The Big Bang Theory 4×23-24 5×01-02-03 Giallo ore 21:00 Profiling 3×01-02 Le Serie Tv sui Canali ...

