notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roma, 7 dic. (askanews) – Lo stanziamento delle risorse in manovra per l’equiparazione stipendiale deidelalle altre forze dell’Ordine “è un successo di tutto il, non solo di una forza politica. Ringrazio il sottosegretario Sibilia, il viceministro Castelli, il presidente Conte, il ministro Gualtieri, perchè è ladi tutto un, di un, che ha portato a casa un risultato importantissimo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di, in una diretta Facebook, sottolineando che “ci sono ancora disparità nel comparto sicurezza, ma è evidente che idelmeritavano questo aumento, èd è importante non perdersi in chiacchiere: è con i fatti, non con le parole che si dimostra la vicinanza a questoCorpo”, ha aggiunto Di

notizieit : Di Maio: su Vigili del Fuoco grande vittoria di governo unito - carmen_distaso : RT @Lettera43: Per Renzi è un successo di Italia Viva. Di Maio rivendica l'intervento sui vigili del fuoco. Zingaretti la usa in chiave ant… - Affaritaliani : Di Maio: 'Governo unito su equiparazione stipendio Vigili del Fuoco ad altre forze dell'ordine' -