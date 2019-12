Commisso | «Firenze mi ha dato tanto affetto Gattuso? Mi piace | è grintoso»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roccoha parlato alla trasmissione Dribbling dei suoi mesi a capo della Fiorentina e delle ultime sfide di campionato Roccoha parlato alla trasmissione Dribbling, sulla Rai, provando a tracciare un bilancio di questi primi mesi come presidente della Fiorentina. FIORENTINA – «Credo sia un bilancio positivo per ora, specialmente sotto l’aspetto dell’amore e l’che i tifosi e la città dimi hae questo aspetto è stato ricambiato. Se mi lasciano agire, perché qui in Italia la politica è troppo forte, voglio fare le cose velocemente, le intenzioni e i soldi per fare le cose subito ci sono. Per me farei oggi sia lo stadio che il centro sportivo» SQUADRA – «Il mio stato d’animo non era buono fino all’altro giorno, non mi sono piaciute queste tre partite e vediamo cosa facciamo a Torino». MONTELLA E– «Montella ha la mia fiducia ...

acffiorentina : | ????| Nelson Mandela è scomparso il 5 dicembre del 2013. 'No al razzismo, la lotta continua' così @KPBofficial e i… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Firenze mi ha fato grande affetto e lo ricambio, le ultime partite non mi sono piaciute. #Gattuso? Mi p… - infoitsport : Commisso: «Mia prima vittoria a Firenze. Domenica Chiesa e Ribery in campo. Sottil? Perdonato» -