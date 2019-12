«X Factor 13» | la semifinale | tra Tiziano Ferro e la resa di Eugenio Campagna

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Sierra (Gruppi)Sofia Tornambene (Under Donne)Davide Rossi (Under Uomini)Booda (Gruppi)(Over)Davide Rossi, La Sierra, Sofia Tornambene e i Booda: sono loro i quattro finalisti della tredicesima edizione di X, coloro che si contenderanno il gradino più alto del podio direttamente sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella serata di giovedì 12 dicembre. Il bilancio sul piano dei giudici finisce in parità per Sfera Ebbasta e Malika Ayane e con la netta vittoria di Samuel, che arriva all’ultimo atto con ben due talenti. A rimanere senza concorrenti da schierare è, però, Mara Maionchi, che saluta l’ultimo componente della sua squadra,, a un passo dalla fine. Il «ragazzo Glovo», forse più penalizzato dal suo sfogo nella sesta puntata che dalle sua performance in quest’ultima, abbandona la gara con il sorriso, quasi con un senso ...

