Sondaggi elettorali TP | più del 50% si sente sovranista

(Di venerdì 6 dicembre 2019)TP, più del 50% siGli italiani non hanno cambiato molto idea questa settimana rispetto alla scorsa secondo i nostri. Il panorama politico rimane piuttosto immutato, con la Lega prima al 34,9%, in salita, ma lontana dalle vette toccate prima di agosto o anche nelle settimane precedenti. Il PD è sempre debole, al 18,6%, ma non quanto il Movimento 5 Stelle, al 15,5%. Entrambi i partiti di governo sono al di sotto dei livelli delle europee. Come del resto Forza Italia, quasi ai minimi, al 5,5%. Al contrario Fratelli d’Italia anche per il Termometro come per altri istituti supera il 10% andando al 10,2%. Il centrodestra nel complesso si conferma oltre il 50%, comprendendo anche il 0,5% di Cambiamo! Italia Viva resiste agli effetti delle indagini e rimane sopra il 5%, al 5,3%. Tra gli altri partiti Sinistra è ...

