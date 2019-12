Pallamano femminile | Jomi Salerno | ad Oderzo c’è in palio il primo posto

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ultima giornata d’andata della Regular Season del massimo campionato diriserva un vero e proprio scontro diretto alla. La formazione guidata in panchina da Neven Hrupec sarà, infatti, di scena domani (sabato 7 dicembre) alle ore 17 al Palazzetto dello Sport dicontro la locale formazione della Mechanic System. Il sette salernitano affronterà il match con i cerotti dovendo fare a meno delle infortunate Ilaria Dalla Costa e Cyrielle Lauretti Matos. La compagine allenata dal duo Nasta – Cavallaro è attualmente in testa alla classifica, seppure in condominio con Brixen (osserverà sabato il turno di riposo previsto dal calendario), Capitan Napoletano e compagne sono staccate di appena un punto rispetto all’attuale duo di testa. In, insomma, c’è ancora di nuovo il. Un ...

