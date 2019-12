ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Felicità e stupore, ricevere la madre di tutti gli inviti. Marco Tronchetti Provera request the pleasure of your company…. Rigorosamente in inglese perché spedito al “gotha” globale… Richiede il piacere della mia compagnia. Proprio della mia? Uaaaoo, cominciano subito i preparativi. Non voglio mica sfigurare in mezzo alle stangone di modelle e celebrity. Location, Verona, il tema è Where is Juliet? Vabè, e il mio Romeo dov’è? Per trovarlo devo vestirmi all’altezza, un abito lungo, teatrale, che faccia scena. Perfetto il su misura vellutato in nuance verde petrolio con coda di Luisa Beccaria. Se veste le principesse reali di mezz’europa può addobbare anche me. In testa mi infilo invece il solito carré Hermes color platino, che fa un po’ Raffaella Carrà. L’eventone comincia già nella hall del cinqueDue Torri (della catena Leading Hotel of the World), arriva the President, Marco ...

lauraboldrini : Una canzone che ha unito l’Italia migliore e continuerà a unirla, nel segno della libertà. Cantiamola insieme, pi… - EcoLunigiana : #Massa - Si apre sabato 7 dicembre alle ore 18.30 la mostra “Nel segno della rosa” che raccoglie 20 opere che dialo… - Noovyis : (Nel segno di The Cal lucevan le stelle. Un non calendario Pirelli, di fatto un librone) Playhitmusic -… -