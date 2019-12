repubblica

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'ora più critica fra le 8.30 e le 12. Interessati i collegamenti di Ryanair, Alitalia e Volotea e di Air Dolomiti

cronaca_news : Nebbia a Bari, cancellati voli in partenza. Undici aerei in arrivo dirottati a Brindisi - Ilikepuglia : Bari, la nebbia manda in tilt l'aeroporto: decine di voli cancellati o dirottati - MeteOnePB : ?? la #nebbia sta creando problemi al traffico aereo. A #Bari decine di #voli cancellati o dirottati #meteo… -